Иллюстративное фото: pixabay

Трагедия произошла во вторник, 4 ноября, вечером между двумя железнодорожными станциями в Пересыпском районе Одессы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что женщина переходила рельсы в неустановленном месте и не отреагировала на сигналы локомотива. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Женщина погибла на месте до приезда "скорой". Ее личность устанавливают.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

