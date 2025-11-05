В Одессе под колесами локомотива погибла женщина
Трагедия произошла во вторник, 4 ноября, вечером между двумя железнодорожными станциями в Пересыпском районе Одессы.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Установлено, что женщина переходила рельсы в неустановленном месте и не отреагировала на сигналы локомотива. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Женщина погибла на месте до приезда "скорой". Ее личность устанавливают.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, вечером 31 октября в Полтавской области 19-летнего юношу убило током на крыше вагона.
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На Харьковщине будут судить бывших правоохранителей за госизмену и сотрудничество с оккупантами
05 ноября 2025, 11:26В Киеве мужчина перевозил "Шахед" на крыше автомобиля
05 ноября 2025, 11:17Из-за обстрелов россиян часть Сум осталась без света
05 ноября 2025, 10:54В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа
05 ноября 2025, 10:50Россияне атаковали энергообъекты в трех областях – Минэнерго
05 ноября 2025, 10:38Им угрожали депортацией и даже призывом: Украина вернула еще одну группу детей из оккупации
05 ноября 2025, 10:35Жители Харьковщины могут получить увеличенные микрогранты на собственный бизнес
05 ноября 2025, 10:24Задержание агента ФСБ: работник СТО наводил удары россиян по энергетической инфраструктуре Киева
05 ноября 2025, 10:22Решения "сверху" без диалога: как власть сама провоцирует негатив
05 ноября 2025, 10:13Россияне атаковали FPV-дроном микроавтобус на Запорожье: ранены четверо спасателей
05 ноября 2025, 09:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »