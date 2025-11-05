08:39  05 ноября
В Хмельницком из-за смерти пациентки будут судить нейрохирурга
800 тыс. грн за чужую землю: киевлянину светит до 8 лет заключения
В Киевской области задержали мужчину, который в течение года насиловал несовершеннолетних падчериц
05 ноября 2025, 10:50

В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа

05 ноября 2025, 10:50
Фото: полиция
Происшествие случилось утром 5 ноября в одном из жилых домов на Люстдорфской дороге

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские выяснили, что жительница Березовского района приехала с пятилетней дочерью в гости к старшему сыну. Пока мать была в другой комнате, девочка взобралась на подоконник на кухне, открыла окно и выпала с шестого этажа многоэтажки. Медики доставили ребенка в больницу.

Полицейские устанавливают все происшествия.

Напомним, в конце октября в Виннице 31-летняя женщина выпала из окна девятого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

