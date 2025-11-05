Фото: полиция

Происшествие случилось утром 5 ноября в одном из жилых домов на Люстдорфской дороге

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские выяснили, что жительница Березовского района приехала с пятилетней дочерью в гости к старшему сыну. Пока мать была в другой комнате, девочка взобралась на подоконник на кухне, открыла окно и выпала с шестого этажа многоэтажки. Медики доставили ребенка в больницу.

Полицейские устанавливают все происшествия.

Напомним, в конце октября в Виннице 31-летняя женщина выпала из окна девятого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.