В Одесі жорстоко побили тримісячну дитину: підозрювана – бабуся

Фото: Національна поліція

Правоохоронці повідомили про підозру 50-річній жінці, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження тримісячному онуку. За такі дії їй загрожує до трьох років ув'язнення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався минулого тижня в квартирі на Пересипському районі міста.

Про травмування хлопчика повідомила його 22-річна мати, яка залишила сина з бабусею, а повернувшись, виявила на тілі дитини синці та подряпини.

Прибувши на місце, ювенальні поліцейські виявили побитого малюка та обох жінок з ознаками алкогольного сп’яніння. Хлопчика госпіталізували, медики діагностували струс мозку, перелом ключиці, множинні синці та забої голови й кінцівок.

Через антисанітарні умови та безлад у квартирі фахівці відібрали дитину та направили її до медзакладу для обстеження.

Матір дитини отримала адміністративні протоколи за невиконання батьківських обов’язків, їй загрожує штраф до 1700 гривень.

Сім’я раніше не перебувала на обліку поліції чи служб у справах дітей.

Тримісячний хлопчик наразі проходить лікування. Надалі буде проведено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

