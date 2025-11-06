14:58  06 листопада
В Одесі жорстоко побили тримісячну дитину: підозрювана – бабуся
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 14:58

В Одесі жорстоко побили тримісячну дитину: підозрювана – бабуся

06 листопада 2025, 14:58
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру 50-річній жінці, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження тримісячному онуку. За такі дії їй загрожує до трьох років ув'язнення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався минулого тижня в квартирі на Пересипському районі міста.

Про травмування хлопчика повідомила його 22-річна мати, яка залишила сина з бабусею, а повернувшись, виявила на тілі дитини синці та подряпини.

Прибувши на місце, ювенальні поліцейські виявили побитого малюка та обох жінок з ознаками алкогольного сп’яніння. Хлопчика госпіталізували, медики діагностували струс мозку, перелом ключиці, множинні синці та забої голови й кінцівок.

Через антисанітарні умови та безлад у квартирі фахівці відібрали дитину та направили її до медзакладу для обстеження.

Матір дитини отримала адміністративні протоколи за невиконання батьківських обов’язків, їй загрожує штраф до 1700 гривень.

Сім’я раніше не перебувала на обліку поліції чи служб у справах дітей.

Тримісячний хлопчик наразі проходить лікування. Надалі буде проведено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські встановлюють обставини загибелі двох малолітніх дітей – чотирирічного хлопчика та трирічної дівчинки. Попередньо встановлено, що матір залишила дітей на пів доби самих у квартирі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса алкоголь штраф дитина лікарня немовля мати бабуся
​​В Одесі пʼятирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху
05 листопада 2025, 10:50
В Одесі під колесами локомотива загинула жінка
05 листопада 2025, 08:52
В Одесі судитимуть колишню листоношу, яка привласнювала пенсії людей
04 листопада 2025, 13:24
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Прикордонникам пропонували понад 22 мільйона: в ДПСУ розповіли про спроби виїхати за кордон за хабар
06 листопада 2025, 16:10
В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція в офісі: є поранені
06 листопада 2025, 16:06
Нові санкції проти РФ: що забороняють і кого стосуються
06 листопада 2025, 16:06
Фінмоніторинг на чолі з Проніним понад пів року не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point, — УП
06 листопада 2025, 15:58
Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
06 листопада 2025, 15:57
Дрони в Брюсселі зірвали поїздку німецького прем’єра, який летів обговорювати боротьбу з БПЛА, — Bild
06 листопада 2025, 15:54
Соратник Зеленського та співласник "Квартал 95" Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР
06 листопада 2025, 15:47
Павлівка на Запоріжжі під контролем окупантів – DeepState
06 листопада 2025, 15:42
У Києві оголосили переможців кінофестивалю "Молодість"
06 листопада 2025, 15:35
Українці вже два місяці без "нацкешбеку": через що затримуються виплати
06 листопада 2025, 15:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »