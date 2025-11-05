Фото: БЭБ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Мужчина больше года скупал по заниженным ценам бензин и дизель неизвестного происхождения и перепродавал на "частных" АЗС в Березовке и Доброславе.

По данным следствия, фигурант не был зарегистрирован как предприниматель. Для контроля и учета продаж он использовал специализированное ПО, а реализацию горючего поручил двум наемным работникам, которым платил "в конвертах".

Во время обысков на АЗС правоохранители изъяли более 33 тонн бензина А-95 и дизеля, 16 емкостей для хранения, оборудования, наличных денег и документов. Общая стоимость изъятого – около 3,4 млн. грн.

Обвинительный акт был направлен в суд по ч. 1 ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров). Приговор вступил в силу.

Фигуранту назначили штраф в 85 тыс. грн и постановили конфисковать и уничтожить изъятое топливо.

Напомним, ранее в Броварском районе Киевской области ликвидировали нелегальную АЗС. Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров горючего.