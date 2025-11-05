Мережа незаконних АЗС на Одещині: суд виніс вирок у справі
Суд визнав винним 27-річного жителя Березівської громади, який продавав незаконно виготовлене пальне
Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.
Чоловік більше року скуповував за заниженими цінами бензин і дизель невідомого походження та перепродував на "приватних" АЗС у Березівці та Доброславі.
За даними слідства, фігурант не був зареєстрований як підприємець. Для контролю й обліку продажів він використовував спеціалізоване ПЗ, а реалізацію пального доручив двом найманим працівникам, яким платив "у конвертах".
Під час обшуків на АЗС правоохоронці вилучили понад 33 тонни бензину А-95 і дизелю, 16 ємностей для зберігання, обладнання, готівку та документи. Загальна вартість вилученого – близько 3,4 млн грн.
Обвинувальний акт був скерований до суду за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів). Вирок набрав чинності.
Фігуранту призначили штраф в 85 тис. грн і постановили конфіскувати та знищити вилучене пальне.
Нагадаємо, раніше у Броварському районі на Київщині ліквідували нелегальну АЗС. Правоохоронці вилучили понад 12 тисяч літрів пального.