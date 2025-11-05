Фото: БЕБ

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Чоловік більше року скуповував за заниженими цінами бензин і дизель невідомого походження та перепродував на "приватних" АЗС у Березівці та Доброславі.

За даними слідства, фігурант не був зареєстрований як підприємець. Для контролю й обліку продажів він використовував спеціалізоване ПЗ, а реалізацію пального доручив двом найманим працівникам, яким платив "у конвертах".

Під час обшуків на АЗС правоохоронці вилучили понад 33 тонни бензину А-95 і дизелю, 16 ємностей для зберігання, обладнання, готівку та документи. Загальна вартість вилученого – близько 3,4 млн грн.

Обвинувальний акт був скерований до суду за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів). Вирок набрав чинності.

Фігуранту призначили штраф в 85 тис. грн і постановили конфіскувати та знищити вилучене пальне.

