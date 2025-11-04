12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 13:03

В Одесі затримали зловмисника, який за 5500 доларів обіцяв "відмазати" чоловіка від армії та працевлаштувати до СБУ

04 листопада 2025, 13:03
Читайте также на русском языке
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Читайте также
на русском языке

За гроші зловмисник обіцяв сприяти уникненню мобілізації до війська та працевлаштувати чоловіка «позаштатним агентом» у СБУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

До протиправної схеми виявився причетний 44-річний мешканець Одеси. Він за 5500 доларів мав влаштувати чоловіка до Служби безпеки України на посаду "позаштатного агента", а на підставі уявних документів з відомства – оформити відстрочку від військової служби.

Зі слів зловмисника, до оборудки мав залучити хороших знайомих, які нібито мали б посприяти виконанню плану. Гроші вимагав якнайшвидше, а за відмову від "угоди" погрожував повідомити про "клієнта" до ТЦК.

Поліцейські затримали ділка одразу після отримання частини грошей.

За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні в Одесі викрили групу шахраїв, які видавали себе за волонтерів та ошукували військових. Збитки від дій зловмисників склали майже 1 млн грн. Постраждали щонайменше 11 військовослужбовців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область Одеса корупційна схема поліція
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
04 листопада 2025, 10:57
На Одещині чоловік напав на військового ТЦК та вдарив ножем в груди
03 листопада 2025, 19:35
На Одещині 47-річна жінка запропонувала прикордоннику 500 доларів, щоб вивезти до Молдови чоловіка
03 листопада 2025, 15:18
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Житомирщині жінка пошкодила службовий автомобіль поліції під час виклику на домашнє насильство
04 листопада 2025, 13:18
Скандальний київський пункт ТЦК на ДВРЗ розформовано – нардеп
04 листопада 2025, 12:56
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
04 листопада 2025, 12:45
На Тернопільщині нетверезий водій BMW спричинив моторошну ДТП
04 листопада 2025, 12:35
Завищив тарифи на 3,7 млн грн: прокуратура повідомила про підозру екскерівнику "Львівгазу"
04 листопада 2025, 12:34
Пологи під обстрілами: у Запоріжжі жінки народжують передчасно через війну
04 листопада 2025, 12:26
Поліцейські з’ясовують обставини смерті двох працівників на підприємстві у Тернопільській області
04 листопада 2025, 12:22
Зберігав дитячу порнографію і розбещував 7 вихованок: на Херсонщині судитимуть батька-вихователя
04 листопада 2025, 12:18
На Полтавщині керівник підприємства, менеджер і колишній посадовець привласнили 5 млн грн на ремонті свердловин
04 листопада 2025, 12:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »