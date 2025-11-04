В Одесі затримали зловмисника, який за 5500 доларів обіцяв "відмазати" чоловіка від армії та працевлаштувати до СБУ

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

За гроші зловмисник обіцяв сприяти уникненню мобілізації до війська та працевлаштувати чоловіка «позаштатним агентом» у СБУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

До протиправної схеми виявився причетний 44-річний мешканець Одеси. Він за 5500 доларів мав влаштувати чоловіка до Служби безпеки України на посаду "позаштатного агента", а на підставі уявних документів з відомства – оформити відстрочку від військової служби.

Зі слів зловмисника, до оборудки мав залучити хороших знайомих, які нібито мали б посприяти виконанню плану. Гроші вимагав якнайшвидше, а за відмову від "угоди" погрожував повідомити про "клієнта" до ТЦК.

Поліцейські затримали ділка одразу після отримання частини грошей.

За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні в Одесі викрили групу шахраїв, які видавали себе за волонтерів та ошукували військових. Збитки від дій зловмисників склали майже 1 млн грн. Постраждали щонайменше 11 військовослужбовців.