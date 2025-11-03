14:09  03 ноября
03 ноября 2025, 15:18

В Одесской области 47-летняя женщина предложила пограничнику 500 долларов, чтобы вывезти в Молдову мужа

03 ноября 2025, 15:18
иллюстративное фото: из открытых источников
В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» 47-летняя гражданка Украины предложила инспектору 500 долларов США

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

За эти средства она пыталась "решить вопрос" о пропуске своего мужа, у которого завершился срок действия документа.

Женщина признала, что супруги не позаботились проверить действительность документов, а когда ей объяснили неправомерность ее действий, она заявила, что это не взятка, а на шоколадку.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" в отношении нарушительницы направлено сообщение в Национальную полицию.

Напомним, в конце октября в Одесской области пограничники обнаружили контрабанду сигарет, которые были спрятаны под одеялом в автомобиле. Речь идет о 60 блоках сигарет.

