Ексмеру Одеси Труханову хочуть змінити запобіжний захід

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у коментарі "Українській правді".

Зазначається, що Офіс генерального прокурора подав клопотання про цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу стеження для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості.

Запобіжний захід 31 жовтня має обрати Печерський районний суд Києва.

Нагадаємо, на днях вже колишньому меру Одеси Геннадію Труханову вручили підозру за статтею 367 Кримінального кодексу України – "службова недбалість". За даними журналістів "Української правди", це сталося просто на парковці. Окрім того, за даними Служби безпеки України, Труханову також припинено громадянство України, оскільки він має чинне громадянство Російської Федерації.