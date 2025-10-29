16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 19:22

На Одещині зник 11-річний хлопчик

29 жовтня 2025, 19:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Розшукується 11-річний житель Пересипського району Сохраньов Дмитро, який 28 жовтня пішов із дому та досі не повернувся

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Прикмети: на вигляд 10-11 років, зріст приблизно 150 см, худорлявої статури, карі очі, коротке темно-русяве волосся.

Був одягнений в салатову з чорними вставками куртку, чорну майку, чорні спортивні штани та взутий в білі кросівки.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номерами телефонів (048) 779 42 88, 779 49 70, +380 93 044 9840 або на спецлінію 102", – додали у поліції.

Нагадаємо, на Одещині жінка викрала авто, щоб проїхатися до моря. За це їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

