В Одесской области полицейские изъяли подделки спортивных брендов более чем на 33 млн грн

фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, организатор создал сеть магазинов на территории Одессы, а также в Одесской, Николаевской и Винницкой областях. Товар заказывал из-за границы и закупал на оптовых рынках. В дальнейшем с помощью привлеченных помощников спортивные товары продавались через интернет и в физических магазинах.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли более 23 тысяч единиц одежды и обуви мировых спортивных брендов, более 400 тысяч гривен наличных, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи.

Общая стоимость изъятого составляет 33,4 млн. грн.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который зарегистрировал фиктивную компанию, чтобы заниматься контрабандой. Он арендовал складское помещение с холодильной камерой, где якобы хранил мороженое.