25 жовтня 2025, 14:03

В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Двом лікарям одеської приватної клініки повідомили про підозру у неналежному лікуванні, яке призвело смерті пацієнта

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Нацполіцію.

Як зазначається, 62-річний бізнесмен протягом кількох місяців проходив лікування онкологічного захворювання у приватному медичному закладі Одеси.

Згідно з висновками експертизи, смерть пацієнта була умовно попереджуваною: за умови своєчасної діагностики, належної оцінки стану та належного лікування він міг прожити значно довше.

За даними одеських ЗМІ, йдеться про Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року на 62 році життя.

У поліції зазначили, що лікарі приватної клініки припустилися суттєвих порушень у наданні медичної допомоги. Унаслідок цього в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

"На підставі зібраних матеріалів лікарю-хірургу та лікарю-онкологу приватного медичного закладу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п’яти років", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть жінку-лікаря, яка за 7000 доларів обіцяла оформити фіктивну інвалідність. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

