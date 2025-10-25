В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Нацполіцію.

Як зазначається, 62-річний бізнесмен протягом кількох місяців проходив лікування онкологічного захворювання у приватному медичному закладі Одеси.

Згідно з висновками експертизи, смерть пацієнта була умовно попереджуваною: за умови своєчасної діагностики, належної оцінки стану та належного лікування він міг прожити значно довше.

За даними одеських ЗМІ, йдеться про Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року на 62 році життя.

У поліції зазначили, що лікарі приватної клініки припустилися суттєвих порушень у наданні медичної допомоги. Унаслідок цього в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

"На підставі зібраних матеріалів лікарю-хірургу та лікарю-онкологу приватного медичного закладу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п’яти років", – йдеться у повідомленні.

