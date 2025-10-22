13:40  22 жовтня
22 жовтня 2025, 14:19

В Одесі судитимуть учасників злочинного угруповання, які вимагали у громадян надумані борги

22 жовтня 2025, 14:19
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Наразі вони перебувають під вартою. За скоєне правопорушникам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що злочинне угруповання очолював 28-річний чоловік. Керували угрупуванням його підопічні віком 28 та 19 років, які залучили до протиправної діяльності ще трьох чоловіків.

"Співорганізатори спільно з лідером планували злочини, контролювали їхню реалізацію та ділили здобуті злочинним шляхом кошти. Також вони не гребували брати безпосередньою участь в окремих злочинах, які вчинялись не лише в Одесі, а й у Києві", – йдеться у повідомленні.

Під час спецоперації правопорушників затримали у процесуальному порядку: трьох в Одесі, а двох – у столиці. За клопотанням слідчих суд обрав спільниками запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали терористів, які на замовлення російських спецслужб підпалили об’єкт Укрзалізниці. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Одеса Одеська область злочинна група поліція затримання
