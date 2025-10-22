Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала російського агента, який готував теракти в Одеській області. Відомо, що він намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої (СВП) на території Ізмаїла

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Теракти планували по черзі, в годину пік. Перший вибух мав статись біля районного ТЦК, а інший — біля одного з об'єктів Сил оборони. Таким чином росіяни хотіли вбити якомога більше військових та цивільних мешканців.

Агентом РФ виявився 27-річний місцевий автомеханік. Його завербували росіяни, коли він шукав "легкі гроші" в інтернеті. За даними слідства, щоб здійснити дистанційний підрив та отримати відеопідтвердження вибухів, рашисти доручили агенту орендувати квартиру з видом на обидва місця запланованих терактів.

Зрадник використав це приміщення для встановлення камер, виготовлення вибухівок, які заховав у вогнегасники та начинив металевими гайками для більшого ураження.

Тепер йому повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

