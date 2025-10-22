09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
Акторка Анна Саліванчук пояснила, навіщо вона робить гарячі фото
22 жовтня 2025, 13:55

Серед цілей ТЦК та об'єкт Сил оборони: російський агент на Одещині готував теракти

22 жовтня 2025, 13:55
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ затримала російського агента, який готував теракти в Одеській області. Відомо, що він намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої (СВП) на території Ізмаїла

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Теракти планували по черзі, в годину пік. Перший вибух мав статись біля районного ТЦК, а інший — біля одного з об'єктів Сил оборони. Таким чином росіяни хотіли вбити якомога більше військових та цивільних мешканців.

Агентом РФ виявився 27-річний місцевий автомеханік. Його завербували росіяни, коли він шукав "легкі гроші" в інтернеті. За даними слідства, щоб здійснити дистанційний підрив та отримати відеопідтвердження вибухів, рашисти доручили агенту орендувати квартиру з видом на обидва місця запланованих терактів.

Зрадник використав це приміщення для встановлення камер, виготовлення вибухівок, які заховав у вогнегасники та начинив металевими гайками для більшого ураження.

Тепер йому повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.

