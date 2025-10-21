11:45  21 октября
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
08:29  21 октября
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
21 октября 2025, 16:49

В водах Черного моря зафиксировано превышение допустимых показателей загрязнения

21 октября 2025, 16:49
После сильной непогоды, прошедшей 30 сентября, государственные инспекторы Юго-Западного округа провели кризисный мониторинг состояния поверхностных вод Черного моря. Обследование охватило участки побережья, наиболее пострадавшие от последствий стихии

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, передает RegioNews.

В ходе проверки специалисты отобрали пробы морской воды в местах с наибольшей вероятностью загрязнения.

Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на нескольких популярных пляжах Одессы:

  • пляж "Золотой Берег", 16 станция Большого Фонтана;
  • переулок Маячный, 16 станция Большого Фонтана;
  • Аркадия.

Кроме того, незначительное превышение по показателю биохимического потребления кислорода (БСК₅) отмечено в районе пляжа "Зерновой" в Пересыпском районе Одессы.

В ведомстве отметили, что подобные проверки проводятся для оперативного реагирования на случаи загрязнения и оценки экологических последствий после стихийных явлений.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного использования земель, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
