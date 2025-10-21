В водах Черного моря зафиксировано превышение допустимых показателей загрязнения
После сильной непогоды, прошедшей 30 сентября, государственные инспекторы Юго-Западного округа провели кризисный мониторинг состояния поверхностных вод Черного моря. Обследование охватило участки побережья, наиболее пострадавшие от последствий стихии
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, передает RegioNews.
В ходе проверки специалисты отобрали пробы морской воды в местах с наибольшей вероятностью загрязнения.
Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на нескольких популярных пляжах Одессы:
- пляж "Золотой Берег", 16 станция Большого Фонтана;
- переулок Маячный, 16 станция Большого Фонтана;
- Аркадия.
Кроме того, незначительное превышение по показателю биохимического потребления кислорода (БСК₅) отмечено в районе пляжа "Зерновой" в Пересыпском районе Одессы.
В ведомстве отметили, что подобные проверки проводятся для оперативного реагирования на случаи загрязнения и оценки экологических последствий после стихийных явлений.
