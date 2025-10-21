В водах Черного моря зафиксировано превышение допустимых показателей загрязнения

После сильной непогоды, прошедшей 30 сентября, государственные инспекторы Юго-Западного округа провели кризисный мониторинг состояния поверхностных вод Черного моря. Обследование охватило участки побережья, наиболее пострадавшие от последствий стихии

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, передает RegioNews.

В ходе проверки специалисты отобрали пробы морской воды в местах с наибольшей вероятностью загрязнения.

Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на нескольких популярных пляжах Одессы:

пляж "Золотой Берег", 16 станция Большого Фонтана;

переулок Маячный, 16 станция Большого Фонтана;

Аркадия.

Кроме того, незначительное превышение по показателю биохимического потребления кислорода (БСК₅) отмечено в районе пляжа "Зерновой" в Пересыпском районе Одессы.

В ведомстве отметили, что подобные проверки проводятся для оперативного реагирования на случаи загрязнения и оценки экологических последствий после стихийных явлений.

