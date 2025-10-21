У водах Чорного моря зафіксовано перевищення допустимих показників забруднення

Після сильної негоди, що пройшла 30 вересня, державні інспектори Південно-Західного округу провели кризовий моніторинг стану поверхневих вод Чорного моря. Обстеження охопило ділянки узбережжя, які найбільше постраждали від наслідків стихії

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, передає RegioNews.

Під час перевірки фахівці відібрали проби морської води у місцях із найбільшою ймовірністю забруднення.

Лабораторні дослідження показали перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на кількох популярних пляжах Одеси:

пляж "Золотий Берег", 16 станція Великого Фонтану;

провулок Маячний, 16 станція Великого Фонтану;

Аркадія.

Крім того, незначне перевищення за показником біохімічного споживання кисню (БСК₅) зафіксовано в районі пляжу "Зерновий" у Пересипському районі Одеси.

У відомстві наголосили, що подібні перевірки проводять для оперативного реагування на випадки забруднення та оцінки екологічних наслідків після стихійних явищ.

