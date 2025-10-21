11:45  21 жовтня
21 жовтня 2025, 16:49

У водах Чорного моря зафіксовано перевищення допустимих показників забруднення

21 жовтня 2025, 16:49
Після сильної негоди, що пройшла 30 вересня, державні інспектори Південно-Західного округу провели кризовий моніторинг стану поверхневих вод Чорного моря. Обстеження охопило ділянки узбережжя, які найбільше постраждали від наслідків стихії

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, передає RegioNews.

Під час перевірки фахівці відібрали проби морської води у місцях із найбільшою ймовірністю забруднення.

Лабораторні дослідження показали перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на кількох популярних пляжах Одеси:

  • пляж "Золотий Берег", 16 станція Великого Фонтану;
  • провулок Маячний, 16 станція Великого Фонтану;
  • Аркадія.

Крім того, незначне перевищення за показником біохімічного споживання кисню (БСК₅) зафіксовано в районі пляжу "Зерновий" у Пересипському районі Одеси.

У відомстві наголосили, що подібні перевірки проводять для оперативного реагування на випадки забруднення та оцінки екологічних наслідків після стихійних явищ.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну схему незаконного використання земель, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

