Фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили групу ділків, які нелегально виготовляли, зберігали та продавали підакцизні тютюнові вироби по всій Україні

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними слідства, організував схему 26-річний житель Одещини – у приміщенні, яке використовували як цех, тримали сировину та готову продукцію.

Контрафактну продукцію збували по всій території країни, зокрема, і на Волині.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 2000 пачок сигарет, понад 1300 кг тютюну, більше ніж 400 тисяч гільз для пакування, станок для виготовлення сигарет, пристрій для обгортання упаковок, чорнові записи та інші докази.

Орієнтовна вартість вилученого – понад 2,2 млн грн.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів) і ч. 2 ст. 199 (умисне ухилення від сплати податків, зборів чи обов’язкових платежів) КК України.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили мережу з нелегального продажу електронних сигарет та рідин для вейпів. Контрафактну продукцію збували у торгових точках, зокрема в Білій Церкві, а також через соцмережі з доставкою по всій Україні.