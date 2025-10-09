Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиданням на ДТЕК та мера Чорноморська Василя Гуляєва.

"Ворог знову здійснив атаку на нашу громаду. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки. Критична інфраструктура наразі працює на генераторах", – йдеться у повідомленні Гуляєва.

Загиблих немає, відомо про постраждалих.

"Електропостачання у громаді відсутнє (окрім села Бурлача Балка). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням. Розпочинаємо розгортання Пунктів незламності. У разі потреби звертайтесь до аварійних служб", – зазначив мер.

За інформацією ДТЕК, енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо.

Зазначається, що пошкодження значні, ремонт об'єкта потребуватиме часу.

Нагадаємо, вночі 9 жовтня російська армія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, однак є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.