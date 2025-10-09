01:55  09 жовтня
М'ясо рекордно подорожчало: що відбувається з цінами
01:30  09 жовтня
Українська спортсменка Лілія Подкопаєва зізналась, чи спілкується з батьком з РФ
00:55  09 жовтня
"Я був наляканий": відомий український комік пояснив своє звернення до Путіна
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 08:09

На Одещині внаслідок масованої атаки дронів спалахнули масштабні пожежі: постраждали п’ятеро людей

09 жовтня 2025, 08:09
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 9 жовтня російська армія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, однак є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок ударів виникли пожежі у двох приватних будинках, адміністративній будівлі АЗС та на території портової інфраструктури, де загорілися контейнери з рослинною олією, деревними паливними пелетами та транспортними засобами. Ще чотири будинки зазнали пошкоджень.

Попередньо, постраждали п’ятеро людей, усім надається медична допомога.

Без електропостачання залишилися понад 30 тисяч абонентів.

Нагадаємо, Росія атакувала Сумщину десятками дронів і авіабомб. Внаслідок обстрілів загинули троє мирних жителів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа обстріли порт рятувальники ДСНС Одеська область пошкодження безпілотники
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Мільйони на порно і "моральний контроль"
09 жовтня 2025, 09:49
Росіяни пошкодили енергооб'єкт на Одещині: Чорноморськ залишився без світла
09 жовтня 2025, 09:40
У Києві затримали чоловіка за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років тюрми
09 жовтня 2025, 09:28
Росія вдарила по чотирьох громадах Харківщини: є постраждалий та руйнування
09 жовтня 2025, 09:15
Сили ППО знешкодили 87 із 112 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
09 жовтня 2025, 09:05
Поїзди на Сумщину курсують зміненими маршрутами через атаки РФ на залізницю
09 жовтня 2025, 08:59
На Чернігівщині жінку затримали під час продажу бойових гранат
09 жовтня 2025, 08:56
Вічна влада під прикриттям безпеки: що приховує постанова ВР про місцеві ради
09 жовтня 2025, 08:53
У Хмельницькому хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки після операції
09 жовтня 2025, 08:48
У ДСНС показали наслідки ворожих обстрілів у Запорізькому районі
09 жовтня 2025, 08:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »