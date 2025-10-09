Фото: ОВА

Вночі 9 жовтня російська армія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, однак є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок ударів виникли пожежі у двох приватних будинках, адміністративній будівлі АЗС та на території портової інфраструктури, де загорілися контейнери з рослинною олією, деревними паливними пелетами та транспортними засобами. Ще чотири будинки зазнали пошкоджень.

Попередньо, постраждали п’ятеро людей, усім надається медична допомога.

Без електропостачання залишилися понад 30 тисяч абонентів.

Нагадаємо, Росія атакувала Сумщину десятками дронів і авіабомб. Внаслідок обстрілів загинули троє мирних жителів.