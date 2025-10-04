14:55  04 жовтня
На Одещині митники зупинили спробу вивезення старовинних книг, які могли належати бібліотеці Грушевського

Фото: Держмитслужба
Одеські митники зупинили українця, який намагався вивезти до Болгарії дві старовинні книги без декларування та необхідних дозволі

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Порушника затримали у пункті пропуску "Рені-Джурджулешть" під час огляду автобусу та багажу пасажирів. У його валізі серед особистих речей митники знайшли повне зібрання творів Фрідріха Шиллера, видане у Штутгарті в 1883 році, та збірку творів Едуарда Меріке 1904 року видання з Дрездена.

Книги вилучили за протоколом про порушення митних правил. Їхню культурну та історичну цінність визначать експерти.

Попередньо встановлено, що обидва видання, ймовірно, належать до фонду Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського – однієї з найстаріших книгозбірень міста, заснованої у 1875 році. На стародруках збереглися штампи бібліотеки, зокрема й румунською мовою – часів окупації Одеси під час Другої світової війни.

