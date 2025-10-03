Фото: поліція

Правоохоронці завершили розслідування і передали до суду справу про вбивство немовляти в Одеському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Експертиза підтвердила: дитина померла від удушення. Психологічна експертиза засвідчила, що матір повністю усвідомлювала свої дії та на момент вчинення злочину була осудною.

На час розслідування жінка перебувала під вартою без права внесення застави. У неї залишилася ще одна дитина, 4-річну дівчинку тимчасово влаштували до бабусі.

Наразі матеріали кримінального провадження передані до суду. Жінці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, трагедія сталася на початку травня цього року у Яськівській громаді Одеського району. Спочатку 43-річна мати заявила про раптову смерть немовляти. Проте згодом з’ясувалося, що саме вона перекрила доньці дихальні шляхи, коли та плакала.