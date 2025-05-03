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03 мая 2025, 17:45

В Одесской области женщина задушила 9-месячную дочь

03 мая 2025, 17:45
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Фото: Нацполиция
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Женщина сообщила правоохранителям о смерти ребенка сама. Однако полиция выяснила, что ребенок умер именно из-за телесных повреждений

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Утром 3 мая 43-летняя жительница одного из населенных пунктов Яськивского общества сообщила в полицию о смерти девятимесячной дочери. Она заявила, что ребенок якобы умер неожиданно.

Однако полиция выяснила, что мать в состоянии нервного срыва из-за плача дочери задушила ее. Предварительно, смерть наступила именно в результате удушения Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

"Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос по поводу сообщения ей о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Это преступление карается лишением свободы на срок до 15-ти лет или пожизненным заключением.

Напомним, ранее в Хмельнитчине 24-летняя мать морила голодом 6-месячный младенец. Она имела возможность достаточно кормить сына, но он весил в 2,5 раза меньше нормы. Сейчас ребенок под наблюдением врачей, а горе-матери грозит заключение.

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