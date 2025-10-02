Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика Mercedes-Benz не обрав безпечну швидкість руху, не дотримався дистанції та врізався у вантажівку MAN-TGA з напівпричепом, що рухалася попереду.

У салоні Mercedes були троє пасажирів. 46-річна жінка та її 16-річна донька загинули на місці. 73-річну бабусю дівчинки з різними травмами доправили до лікарні.

Обидва водії не постраждали, вони були тверезі.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей).

Поліція затримала 35-річного водія легковика. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Наразі призначені експертизи, правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, вночі 2 жовтня на Сумщині Hyundai врізався в бетонні плити та перекинувся. Загинув пасажир, троє людей дістали травми.