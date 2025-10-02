На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
ДТП сталася ввечері 1 жовтня на трасі Київ – Одеса неподалік села Троїцьке Подільського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій легковика Mercedes-Benz не обрав безпечну швидкість руху, не дотримався дистанції та врізався у вантажівку MAN-TGA з напівпричепом, що рухалася попереду.
У салоні Mercedes були троє пасажирів. 46-річна жінка та її 16-річна донька загинули на місці. 73-річну бабусю дівчинки з різними травмами доправили до лікарні.
Обидва водії не постраждали, вони були тверезі.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей).
Поліція затримала 35-річного водія легковика. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.
Наразі призначені експертизи, правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.
Нагадаємо, вночі 2 жовтня на Сумщині Hyundai врізався в бетонні плити та перекинувся. Загинув пасажир, троє людей дістали травми.