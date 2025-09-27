Ілюстративне фото

Інцидент стався восени минулого року, коли чоловік повертався з місцевого ринку.

Інцидент стався восени минулого року, коли чоловік повертався з місцевого ринку. В якийсь момент до нього під’їхав автомобіль Renault Duster, в якому знаходилися військовослужбовці ТЦК та СП, а також поліцейський. Військовий, який вийшов з авто почав розпитувати його про військовий облік.

Чоловік відповів, що його дані вже є в ТЦК, а тому він не буде витрачати свій час на розмову з представником ТЦК та СП. Після цього автомобіль перекрив йому шлях, його схопили за одяг. Що відбувалось далі, точно невідомо, оскільки показання військових ТЦК, поліції та самого чоловіка суттєво різняться.

За словами ТЦК, чоловік чинив опір, а потім дістав з кишені газовий балончик та розпилив його в обличчя військовослужбовцю ТЦК, який намагався зупинити його. На допомогу військовому кинувся його колега та поліцейський. У чоловіка відібрали балончик, проте той встиг відбігти від них на певну дистанцію.

Зазначається, що чоловік несподівано витягнув молоток, підбіг до автівки ТЦК та кілька разів вдарив молотком по лобовому склу, а також розбив скло двері водія та скло лівої задньої двері автомобіля. Лише після цього його затримали. Під час інциденту постраждав військовий, який отримав опік очей внаслідок застосування газового балончику.

Сам чоловік розповів іншу версію. За його словами, його намагались силою затягнути в автомобіль, під час чого він отримав чимало ударів по голові та обличчю, внаслідок чого його обличчя було розбите й почалася кровотеча.

За його словами, йому вдалось вискочити з автомобіля, однак він був настільки розлючений, що захотів помститися – у сумці, окрім продуктів, він також ніс інструменти, а тому схопив молоток та почав бити ним по автівці. Що стосується газового балончику, то, за його словами, він застосував його лише після того, як військові знову почали його затримувати.

За словами чоловіка, 23 листопада поліція відпустила його, і він зміг звернутися до лікарні. Там йому зафіксували наявність у нього тілесних ушкоджень. Свою поведінку він пояснив тим, що хоча всі дані в ТЦК він оновив вчасно, однак раніше військовослужбовці ТЦК забрали у нього військово-облікові документи.

Також він повідомив, що був знятий з військового обліку через контузію. На суді він не визнав провину. Хоча чоловік не приховував, що дійсно застосовував проти військовослужбовців ТЦК газовий балончик та молоток.

Суд вирішив, що вина чоловіка повністю доведена. При цьому врахували висновок місцевого органу пробації, і вирішили, що чоловік не становить небезпеки для суспільства.

Тому йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень та пробаційного нагляду строком на рік.

