Фото: ГПСУ

Мужчина выдавал себя за прокурора и переправлял уклонистов в Молдову

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

На одном из контрольных постов пограничники Измаильского отряда вместе с полицейскими остановили автомобиль BMW. За рулем был 41-летний житель Болградского района, в салоне – двое мужчин призывного возраста.

Чтобы избежать проверки, водитель показал удостоверение прокурора и заявил, что пассажиры – понятые по уголовным делам. Документ вызывал сомнения, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.

Выяснилось, что мужчина не имеет никакого отношения к прокуратуре. Удостоверение было поддельным и использовалось как прикрытие для незаконного бизнеса. Вместе с сообщником "псевдопрокурор" организовал канал переправки мужчин призывного возраста в Молдову. Стоимость "услуги" составляла от 12 до 14 тысяч долларов. За эти деньги "клиентов" подвозили к границе и давали инструкции, как двигаться дальше.

Задержанному объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ночью 21 сентября на Закарпатье пограничники задержали десять "путешественников". Они направлялись в сторону Румынии.