Фото: ДПСУ

Чоловік видавав себе за прокурора і переправляв ухилянтів до Молдови

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

На одному з контрольних постів прикордонники Ізмаїльського загону разом із поліцейськими зупинили автомобіль BMW. За кермом був 41-річний житель Болградського району, у салоні – двоє чоловіків призовного віку.

Щоб уникнути перевірки, водій показав посвідчення прокурора та заявив, що пасажири – поняті у кримінальних справах. Документ викликав сумніви, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.

З’ясувалося, що чоловік не має жодного стосунку до прокуратури. Посвідчення було підробленим і використовувалося як прикриття для незаконного бізнесу. Разом із спільником "псевдопрокурор" організував канал переправлення чоловіків призовного віку до Молдови. Вартість "послуги" становила від 12 до 14 тисяч доларів. За ці гроші "клієнтів" підвозили до кордону та давали інструкції, як рухатися далі.

Затриманому оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

