Фото: ГПСУ

Пограничники все чаще фиксируют в приграничье передвижения диких животных

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В этот раз камеры технических средств охраны границы с Молдовой зафиксировали стаю кабанов.

Кабаны обладают слабым зрением, но очень развитым обонянием и способны чувствовать запах человека на расстоянии до 400 метров. Встреча с ними может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья.

В ГПСУ отметили, что следует избегать рискованных прогулок в приграничных районах.

Напомним, ранее на Закарпатье вблизи границы со Словакией пограничники задержали двух браконьеров, застреливших косулю. Задержанных, их авто, оружие и тушу дикого животного передали полицейским.