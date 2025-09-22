Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Цього разу камери технічних засобів охорони кордону з Молдовою зафіксували зграю кабанів.

Кабани мають слабкий зір, але дуже розвинений нюх і здатні відчувати запах людини на відстані до 400 метрів. Зустріч із ними може становити серйозну небезпеку для життя і здоров’я.

У ДПСУ зазначили, що варто уникати ризикованих прогулянок у прикордонних районах.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали двох браконьєрів, які застрелили косулю. Затриманих, їх авто, зброю та тушу дикої тварини передали поліцейським.