Біля кордону на Одещині помітили зграю диких кабанів
Прикордонники дедалі частіше фіксують у прикордонні пересування диких тварин
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Цього разу камери технічних засобів охорони кордону з Молдовою зафіксували зграю кабанів.
Кабани мають слабкий зір, але дуже розвинений нюх і здатні відчувати запах людини на відстані до 400 метрів. Зустріч із ними може становити серйозну небезпеку для життя і здоров’я.
У ДПСУ зазначили, що варто уникати ризикованих прогулянок у прикордонних районах.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали двох браконьєрів, які застрелили косулю. Затриманих, їх авто, зброю та тушу дикої тварини передали поліцейським.
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Ворожа атака на Запоріжжя: відомо деталі про стан потерпілих
22 вересня 2025, 16:54У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час хвилини мовчання
22 вересня 2025, 16:35У Миколаєві загорівся очерет: вогонь наблизився до житлових будинків
22 вересня 2025, 16:10На Київщині не добудували модульні будинки: куди зникли 4 млн грн благодійних коштів
22 вересня 2025, 15:50Вбивство підлітка на фунікулері: суд виніс вирок ексспівробітнику УДО
22 вересня 2025, 15:29Костянтинівка під ударами авіації та "Смерчів": пошкоджені будинки, є постраждалий
22 вересня 2025, 15:07Щоб син втік за кордон: у Києві лікарі поставили жінці "діагноз на замовлення"
22 вересня 2025, 14:5512 тис. грн за вступ і відстрочку від армії: викрито викладача у Львові
22 вересня 2025, 14:32YASNO приймає заявки на грант: хто може отримати допомогу на бізнес
22 вересня 2025, 14:05Масований удар по Запоріжжю: рятувальники завершили роботи, деблоковано тіла та ліквідовано пожежі
22 вересня 2025, 13:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну