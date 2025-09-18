Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили главу военно-врачебной комиссии Днепропетровщины и его коллегу из Харьковщины, которые организовали схему с поддельными медицинскими выводами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, чиновники ВВК признавали военнослужащих боевых частей "ограниченно пригодными", что позволяло переводить их в тыловые подразделения – ТЦК, учебные заведения или части обеспечения. Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 15 тысяч долларов – в зависимости от уровня знакомства или финансового положения "клиентов".

Харьковская чиновница ВВК искала клиентов и передавала документы коллеге, который был отправлен из Харькова в Днепропетровскую область на должность главы военно-врачебной комиссии.

Женщина задержали после получения 3 тысяч долларов взятки от одного из клиентов, а впоследствии – и руководителя комиссии.

В ходе обысков у них изъяли более 20 тысяч долларов, медицинские документы, ноутбук, телефоны, печать с признаками подделки, а также вещества, похожие на наркотические.

Обеим фигурантам объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители также проверяют причастность к схеме других лиц, в том числе работников ТЦК.

Напомним, в Донецкой области будут судить правоохранителя и эксвоенного за "бизнес" на уклонистах. Фигурантам грозит до 9 лет заключения.