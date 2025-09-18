00:30  18 сентября
Ведущий Алексей Суханов признался, что у него есть любимый человек
20:59  17 сентября
В Украине начал дешеветь картофель
07:58  18 сентября
В Киеве будут судить мужчину за нападение на 21-летнюю девушку в подъезде многоэтажки
18 сентября 2025, 07:09

В Харькове разоблачили чиновников ВВК, которые за взятки "переводили" военных в тыл

18 сентября 2025, 07:09
Фото: ГБР
Правоохранители разоблачили главу военно-врачебной комиссии Днепропетровщины и его коллегу из Харьковщины, которые организовали схему с поддельными медицинскими выводами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, чиновники ВВК признавали военнослужащих боевых частей "ограниченно пригодными", что позволяло переводить их в тыловые подразделения – ТЦК, учебные заведения или части обеспечения. Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 15 тысяч долларов – в зависимости от уровня знакомства или финансового положения "клиентов".

Харьковская чиновница ВВК искала клиентов и передавала документы коллеге, который был отправлен из Харькова в Днепропетровскую область на должность главы военно-врачебной комиссии.

Женщина задержали после получения 3 тысяч долларов взятки от одного из клиентов, а впоследствии – и руководителя комиссии.

В ходе обысков у них изъяли более 20 тысяч долларов, медицинские документы, ноутбук, телефоны, печать с признаками подделки, а также вещества, похожие на наркотические.

Обеим фигурантам объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители также проверяют причастность к схеме других лиц, в том числе работников ТЦК.

Напомним, в Донецкой области будут судить правоохранителя и эксвоенного за "бизнес" на уклонистах. Фигурантам грозит до 9 лет заключения.

16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
На Кировоградщине уничтожили 50-килограммовую боевую часть вражеского дрона
18 сентября 2025, 09:01
Вместо "Железного купола" – иллюзия ПВО: кому выгодна неэффективность перехватчиков
18 сентября 2025, 08:50
В Одесской области 14-летний ученик распилил газовый баллончик в лицее: пострадали 11 детей
18 сентября 2025, 08:47
Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру на Полтавщине: поезда задерживаются
18 сентября 2025, 08:33
Лобовое столкновение на Харьковщине: двое погибших, один пострадавший
18 сентября 2025, 08:21
На Полтавщине браконьеры пытались скрыться от полиции с лебедями в багажнике авто
18 сентября 2025, 08:19
На Львовщине внедорожник съехал с дороги и перевернулся: погиб мужчина
18 сентября 2025, 08:10
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд объявит приговор 22 сентября
18 сентября 2025, 08:05
В Киеве будут судить мужчину за нападение на 21-летнюю девушку в подъезде многоэтажки
18 сентября 2025, 07:58
Константиновка под ежедневными ударами: более 6 тысяч человек до сих пор остаются в городе
18 сентября 2025, 07:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
