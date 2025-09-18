13:27  18 вересня
18 вересня 2025, 12:28

Завершено розслідування щодо екс-очільника Одеського ТЦК: в чому його підозрюють

18 вересня 2025, 12:28
Фото: Офіс Генпрокурора
Під процесуальним наглядом прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування щодо колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йому інкримінується перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, підробку офіційних та використання фальшивих документів.

Слідство з’ясувало, що підозрюваний разом з іншими особами організував внесення неправдивої інформації до офіційних документів про нібито отриману ним травму в будівлі Одеської військово-цивільної адміністрації, пов’язану з захистом України. На основі цієї інформації були зроблені фальшиві наказ і довідка про травму.

У результаті цього йому необґрунтовано було нараховано додаткову винагороду загальною сумою 250 тисяч гривень.

Крім того, колишный посадовець отримав 5 місяців відпустки для лікування, які частково використав для відпочинку за кордоном та придбання нерухомості в одній із країн Євросоюзу.

Фігуранту світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Державне бюро розслідувань також повідомило, що суд передав в управління АРМА елітну нерухомість і транспортні засоби, які належали родичам колишнього військового комісара.

Зокрема, в управління перейшов будинок площею 857 квадратних метрів, оцінений у 4 мільйони євро, і офіс площею 223,9 квадратних метрів, який має вартість 510 тисяч євро. Обидва об'єкти розташовані в іспанському курортному місті Марбелья та раніше належали матері та дружині ексвійськкома.

Крім того, АРМА отримала три автомобілі преміум-класу. Це MERCEDES-BENZ EQV вартістю 2,9 мільйона гривень, Mercedes-Benz G 63 AMG ціною 8,4 мільйона гривень і Toyota Land Cruiser 200 за 3 мільйони гривень. Дані транспортні засоби перебували у власності дружини, матері та тещі колишнього військовослужбовця.

Нагадаємо, влітку на Одещині поліція та СБУ затримали виконуючого обов'язки начальника районного ТЦК та СП за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, зловмисник вимагав 1500 доларів за зняття його з бази розшуку.

