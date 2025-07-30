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30 июля 2025, 12:46

В Одесской области задержали руководителя ТЦК за вымогательство и получение взятки

30 июля 2025, 12:46
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фото: Национальная полиция
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Полиция и СБУ задержали исполняющего обязанности начальника районного ТЦК и СП за вымогательство и получение неправомерной выгоды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Стражи порядка установили, что руководитель одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесского района занимается коррупционной деятельностью. В частности, от военнообязанного, нарушившего правила военного учета, злоумышленник требовал 1500 долларов за снятие его с базы розыска.

Деньги он приказал перечислить на банковскую карту. После того как средства были перечислены на указанный им счет, чиновник был задержан в процессуальном порядке.

За совершенное руководителю ТЦК грозит лишением свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области военнослужащий, самовольно покинувший часть, намеревался бежать в Молдову и пытался организовать канал незаконной переправки лиц за границу.

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