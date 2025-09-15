Фото: полиция

В понедельник, 15 сентября, в Хаджибейском районе Одессы произошел взрыв в квартире многоэтажки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно известно, что взорвалась граната. В результате погиб 52-летний мужчина. Его жена и знакомые, которые были в квартире в момент взрыва, не пострадали.

На месте работают взрывотехники, следователи, медики и спасатели. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 15 сентября в Днепровском районе Киева в квартире многоэтажки сдетонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал.