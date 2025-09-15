Фото: поліція

У понеділок, 15 вересня, у Хаджибейському районі Одеси стався вибух у квартирі багатоповерхівки

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо відомо, що вибухнула граната. У результаті загинув 52-річний чоловік. Його дружина та знайомий, які були в квартирі в момент вибуху, не постраждали.

На місці працюють вибухотехніки, слідчі, медики та рятувальники. Поліція з’ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, вдень 15 вересня у Дніпровському районі Києва у квартирі багатоповерхівки здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинули двоє людини, ще одна особа постраждала.