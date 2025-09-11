Фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Українець намагався провезти до Румунії понад 1,4 тисячі пачок сигарет. Для цього 47-річний чоловік облаштував у своєму авто Reno Scenic схованки – у багажнику, салоні та навіть у місці для запасного колеса.

Митники склали відповідний протокол про порушення.

Контрабанду та автомобіль вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру депутату, який налагодив торгівлю електронними сигаретами. Фігурант організував нелегальний бізнес у себе на подвір’ї в торгівельному павільйоні.