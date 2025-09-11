15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 18:29

Понад 1,4 тис. пачок сигарет: на Одещині на кордоні з Румунією виявили автівку зі схованками

11 вересня 2025, 18:29
Фото: ДПСУ
У пункті пропуску "Рені" прикордонники разом із митниками викрили спробу незаконного перевезення цигарок

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Українець намагався провезти до Румунії понад 1,4 тисячі пачок сигарет. Для цього 47-річний чоловік облаштував у своєму авто Reno Scenic схованки – у багажнику, салоні та навіть у місці для запасного колеса.

Митники склали відповідний протокол про порушення.

Контрабанду та автомобіль вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру депутату, який налагодив торгівлю електронними сигаретами. Фігурант організував нелегальний бізнес у себе на подвір’ї в торгівельному павільйоні.

Одеська область Пункти пропуску прикордонники контрабанда сигарети
