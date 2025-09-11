Фото: ДПСУ

В Національному природному парку "Тузлівські лимани" викрили жителя Білгород-Дністровського району, який незаконно ловив рибу в озері Алібей

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловік у забрідному костюмі встановив ліскові сітки. Жодних дозвільних документів у нього не було.

На момент затримання порушник встиг спіймати 439 кефалей гостроносих. Сітки та улов вилучили до рішення суду.

За підрахунками екологів, через те, що промисел вівся у заповідній зоні, збитки державі перевищують 8 мільйонів гривень.

Затриманому загрожує кримінальна відповідальність за за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом).

