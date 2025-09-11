На Одещині браконьєр наловив риби у заповіднику на 8 млн гривень
В Національному природному парку "Тузлівські лимани" викрили жителя Білгород-Дністровського району, який незаконно ловив рибу в озері Алібей
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Чоловік у забрідному костюмі встановив ліскові сітки. Жодних дозвільних документів у нього не було.
На момент затримання порушник встиг спіймати 439 кефалей гостроносих. Сітки та улов вилучили до рішення суду.
За підрахунками екологів, через те, що промисел вівся у заповідній зоні, збитки державі перевищують 8 мільйонів гривень.
Затриманому загрожує кримінальна відповідальність за за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом).
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині спіймали браконьєра з уловом на понад 100 тисяч гривень. Чоловік ловив рибу з гумового човна за допомогою забороненого знаряддя – остроги.