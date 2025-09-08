Фото: полиция

В Павлоградском районе поймали мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В воскресенье, 7 сентября, возле ставка неподалеку от села Богуслав мужчина ловил рыбу с резиновой лодки с помощью запрещенного орудия – остроги.

Браконьер нанес государству ущерб более чем на 100 тысяч гривен

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 249 УК Украины (незаконные занятия рыбным промыслом).

Напомним, в июле в Черкасской области задержали мужчин, которые занимались браконьерской рыбалкой на территории Кременчугского водохранилища. Они нанесли государству ущерб более чем на 2 миллиона гривен.