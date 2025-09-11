15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2025, 14:15

На Одещині спіймали ділків, які хотіли переправити чоловіка до Молдови за 11,5 тисячі доларів

11 вересня 2025, 14:15
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські викрили трьох чоловіків, які намагалися незаконно переправити військовозобов’язаного через кордон до Молдови

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ділки – 22, 25 та 29-річний мешканці Вінницької, Одеської та Миколаївської областей. Правоохоронці з’ясували, що миколаївець підшукав в Одесі "клієнта" і разом зі спільниками пообіцяв за 11 500 доларів переправити його до Молдови поза пунктами пропуску.

Після домовленості чоловіки зустрілися в місті, де "клієнт" переказав на електронний гаманець ділка 3000 доларів завдатку. Згодом до схеми долучилися ще двоє учасників.

Спільник із Вінниччини організував для "клієнта" поїздку до прикордонного села в Подільському районі Одещини, а місцевий передав йому карту з маршрутом переходу на молдавський бік.

За планом ділків, чоловік мав перечекати вночі в закинутій будівлі біля кордону, а потім за їхніми інструкціями вирушити пішки, оминаючи прикордонні наряди. Повний розрахунок вони планували отримати вже після успішного переходу.

Проте завершити схему зловмисникам не вдалося – їх викрили правоохоронці. Трьох спільників затримали у Вінниці, Одесі та на Подільщині. Під час обшуків слідчі вилучили мобільні телефони та автомобіль, також вирішується питання про арешт їхнього майна.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав двом із них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, ще одному – нічний домашній арешт.

Правоохоронці встановлює інших причетних до схеми.

Нагадаємо, у Києві викрили посадовця Міноборони, який за 10 тисяч доларів влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання. Затриманого взяли під варту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
затримання Одеська область ухилянт втеча від мобілізації втеча за кордон ухилення від мобілізації
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
Підозрюваного в убивстві школярів на Вінниччині арештували без права застави
11 вересня 2025, 16:19
Смертність від СНІДу в Україні: у серпні зафіксували 65 випадків
11 вересня 2025, 16:10
У Полтаві сталась ДТП за участі трьох автомобілів та машини поліції
11 вересня 2025, 16:05
Відома українська модель повінчалася у Ризі: як це було
11 вересня 2025, 15:50
Вбивство на Троєщині в Києві: справу передали до суду
11 вересня 2025, 15:49
На Одещині браконьєр наловив риби у заповіднику на 8 млн гривень
11 вересня 2025, 15:23
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
11 вересня 2025, 15:14
На Тернопільщині підліток на мотоциклі врізався у Ford: хлопець у лікарні
11 вересня 2025, 15:11
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
11 вересня 2025, 14:58
Дмитро Білоцерковець більше не співголова фракції "УДАР" у Київраді
11 вересня 2025, 14:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »