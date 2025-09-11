На Одещині спіймали ділків, які хотіли переправити чоловіка до Молдови за 11,5 тисячі доларів
Поліцейські викрили трьох чоловіків, які намагалися незаконно переправити військовозобов’язаного через кордон до Молдови
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Ділки – 22, 25 та 29-річний мешканці Вінницької, Одеської та Миколаївської областей. Правоохоронці з’ясували, що миколаївець підшукав в Одесі "клієнта" і разом зі спільниками пообіцяв за 11 500 доларів переправити його до Молдови поза пунктами пропуску.
Після домовленості чоловіки зустрілися в місті, де "клієнт" переказав на електронний гаманець ділка 3000 доларів завдатку. Згодом до схеми долучилися ще двоє учасників.
Спільник із Вінниччини організував для "клієнта" поїздку до прикордонного села в Подільському районі Одещини, а місцевий передав йому карту з маршрутом переходу на молдавський бік.
За планом ділків, чоловік мав перечекати вночі в закинутій будівлі біля кордону, а потім за їхніми інструкціями вирушити пішки, оминаючи прикордонні наряди. Повний розрахунок вони планували отримати вже після успішного переходу.
Проте завершити схему зловмисникам не вдалося – їх викрили правоохоронці. Трьох спільників затримали у Вінниці, Одесі та на Подільщині. Під час обшуків слідчі вилучили мобільні телефони та автомобіль, також вирішується питання про арешт їхнього майна.
Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав двом із них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, ще одному – нічний домашній арешт.
Правоохоронці встановлює інших причетних до схеми.
