Фото: поліція

Поліцейські викрили трьох чоловіків, які намагалися незаконно переправити військовозобов’язаного через кордон до Молдови

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ділки – 22, 25 та 29-річний мешканці Вінницької, Одеської та Миколаївської областей. Правоохоронці з’ясували, що миколаївець підшукав в Одесі "клієнта" і разом зі спільниками пообіцяв за 11 500 доларів переправити його до Молдови поза пунктами пропуску.

Після домовленості чоловіки зустрілися в місті, де "клієнт" переказав на електронний гаманець ділка 3000 доларів завдатку. Згодом до схеми долучилися ще двоє учасників.

Спільник із Вінниччини організував для "клієнта" поїздку до прикордонного села в Подільському районі Одещини, а місцевий передав йому карту з маршрутом переходу на молдавський бік.

За планом ділків, чоловік мав перечекати вночі в закинутій будівлі біля кордону, а потім за їхніми інструкціями вирушити пішки, оминаючи прикордонні наряди. Повний розрахунок вони планували отримати вже після успішного переходу.

Проте завершити схему зловмисникам не вдалося – їх викрили правоохоронці. Трьох спільників затримали у Вінниці, Одесі та на Подільщині. Під час обшуків слідчі вилучили мобільні телефони та автомобіль, також вирішується питання про арешт їхнього майна.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав двом із них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, ще одному – нічний домашній арешт.

Правоохоронці встановлює інших причетних до схеми.

