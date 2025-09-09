Фото: поліція

В Одесі затримали чоловіка, який наприкінці серпня потрощив кілька десятків пам’ятників на кладовищі в Пересипському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про пошкодження 29 пам’ятників поліції повідомив директор цвинтаря. Правоохоронці швидко з’ясували, хто до цього причетний – 38-річний чоловік без постійного місця проживання. Він пояснив, що був напідпитку і діяв із хуліганських мотивів, шкодує про вчинене та запевнив, що не мав конфліктів із родинами померлих.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над могилами, вчинена з хуліганських мотивів). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

За скоєне чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Київщині будуть судити жінку, яка обікрала могили військових. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.