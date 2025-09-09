21:50  08 вересня
На Сумщині знайшли мертвим відомого журналіста
19:43  08 вересня
На Київщині сталася потрійна ДТП: постраждали чотири людини
19:07  08 вересня
У Миколаєві в тепломережі знайшли муміфіковане тіло
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2025, 00:11

В Одесі чоловік розтрощив майже 30 пам’ятників на кладовищі

09 вересня 2025, 00:11
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

В Одесі затримали чоловіка, який наприкінці серпня потрощив кілька десятків пам’ятників на кладовищі в Пересипському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про пошкодження 29 пам’ятників поліції повідомив директор цвинтаря. Правоохоронці швидко з’ясували, хто до цього причетний – 38-річний чоловік без постійного місця проживання. Він пояснив, що був напідпитку і діяв із хуліганських мотивів, шкодує про вчинене та запевнив, що не мав конфліктів із родинами померлих.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над могилами, вчинена з хуліганських мотивів). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

За скоєне чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Київщині будуть судити жінку, яка обікрала могили військових. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса кладовище пошкодження могильні плити могила затримання
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
В Україні заблокували ще 22 інстаграм-блогерів з аудиторією 2,8 млн за рекламу казино
09 вересня 2025, 00:48
Сімейна трагедія в Кривому Розі: чоловік убив бабусю й дідуся
09 вересня 2025, 00:30
"У нас велика добірка": Олена Тополя зізналась, які інтимні відео вона має з чоловіком
08 вересня 2025, 23:45
У ДСНС розповіли про наслідки удару росіян по Кабміну
08 вересня 2025, 23:15
"Не використовуйте мої відео": Леся Нікітюк пригрозила шахраям судом
08 вересня 2025, 23:05
Обіцяв "стерти" з бази та допомогти втекти за кордон: на Львівщині затримали переправника ухилянтів
08 вересня 2025, 22:49
У Хмельницькому чоловік у дворі будинку підірвав гранату
08 вересня 2025, 22:47
По 5 гривень уже не буде: експерт розповів, що чекати від цін на картоплю в Україні
08 вересня 2025, 22:45
На Харківщині внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали діти
08 вересня 2025, 22:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »