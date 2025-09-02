Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет

Фото: Национальная полиция

Днем 1 сентября возле одной из многоэтажек в Измаиле произошел взрыв, в результате которого пострадал 23-летний местный житель

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, мужчина обнаружил подозрительный предмет и взял его в руки. После этого произошел взрыв.

Пострадавшего с многочисленными осколочными ранениями госпитализировали в больницу.

Полиция выясняет происхождение взрывного предмета и обстоятельства инцидента.

Правоохранители призывают граждан не касаться подозрительных предметов. В случае обнаружения следует немедленно сообщить о находке в ГСЧС (101) или полицию (102).

Напомним, в Сумской области из-за взрыва патрона пострадал 14-летний парень. Он нагрел его газовой горелкой. Парень нашел патрон на улице и хотел сделать из него брелок.

Ранее в Херсонской области мужчина получил взрывную травму, взяв в руки дрон.