В Одесі судитимуть чоловіка, який незаконно привласнив квартиру в центрі міста

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 45-річний житель Запоріжжя, діючи у змові з іншими особами, виготовив фіктивні документи, які нібито засвідчували продаж громадянином Франції своєї квартири в Одесі задовго до смерті. Зокрема, йдеться про договір купівлі-продажу нерухомості в розстрочку та заяву про повну сплату покупцем коштів.

"На підставі цих фальсифікованих документів фігурант здійснив державну реєстрацію права власності на нерухоме майно на підставну особу. У результаті незаконних дій спадкоємцю було завдано матеріальної шкоди на суму понад 7 мільйонів гривень – така ринкова ціна квартири", – йдеться у повідомленні.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

