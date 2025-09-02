16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
16:07  02 сентября
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
15:40  02 сентября
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 17:32

Полицейские обнаружили в бассейне 4-летнего мальчика, потерявшегося на курорте в Одесской области

02 сентября 2025, 17:32
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Родителям ребенка грозит штраф

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Сегодня 46-летняя жительница Киевщины, приехавшая с семьей на отдых в Одесскую область, сообщила на спецлинию 102 об исчезновении 4-летнего сына. Она рассказала, что малыш вышел из номера базы отдыха и исчез из виду.

Через полчаса мальчик был обнаружен неподалеку на территории одного из пансионатов – он играл в бассейне. Сейчас ребенок находится с родителями.

Родителям ребенка придется заплатить штраф.

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который самовольно выкопал ставок для собственных нужд. Ему инкриминируют незаконное завладение слоем земель водного фонда в особо крупных размерах (ч.1 ст.239-2 УК Украины).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область ребенок бассейн полиция розыск
В Одессе бывшая медсестра продавала фейковые справки для уклонистов за 6 тысяч долларов
02 сентября 2025, 12:26
В Одесской области военнообязанного мужчину пытались вывезти в Молдову, спрятав в грузовике с напитками
01 сентября 2025, 16:59
В Одесской области будут судить злоумышленника, который за 10 000 долларов помогал мужчинам попасть в Молдову
01 сентября 2025, 14:15
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Генерал СБУ подозревается в незаконном обогащении
02 сентября 2025, 18:27
В Украине резко сократился экспорт подсолнечного масла
02 сентября 2025, 17:59
В Сумах расследуют хищения на строительстве полигона
02 сентября 2025, 17:55
Действия подозреваемого в убийстве экс-депутата Парубия переквалифицированы по новой статье
02 сентября 2025, 17:46
Попытаются полностью захватить Донбасс: РФ готовится к осеннему наступлению - ISW
02 сентября 2025, 17:25
В Донецкой области БпЛА прицельно ударил в гражданское авто: три человека ранены, среди них фельдшерка
02 сентября 2025, 17:23
В небе над Днепром появилось странное облако в виде "ядерного гриба"
02 сентября 2025, 16:59
В Украину вернули женщину с детьми, которых оккупанты вывезли в РФ и забрали документы
02 сентября 2025, 16:56
В Киевской области командир и заместитель скрыли самоубийство военного, чтобы получить 15 млн грн
02 сентября 2025, 16:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »