Полицейские обнаружили в бассейне 4-летнего мальчика, потерявшегося на курорте в Одесской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Сегодня 46-летняя жительница Киевщины, приехавшая с семьей на отдых в Одесскую область, сообщила на спецлинию 102 об исчезновении 4-летнего сына. Она рассказала, что малыш вышел из номера базы отдыха и исчез из виду.

Через полчаса мальчик был обнаружен неподалеку на территории одного из пансионатов – он играл в бассейне. Сейчас ребенок находится с родителями.

Родителям ребенка придется заплатить штраф.

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который самовольно выкопал ставок для собственных нужд. Ему инкриминируют незаконное завладение слоем земель водного фонда в особо крупных размерах (ч.1 ст.239-2 УК Украины).