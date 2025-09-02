Поліцейські виявили у басейні 4-річного хлопчика, який загубився на курорті в Одеській області

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Сьогодні 46-річна жителька Київщини, яка приїхала з сім’єю на відпочинок до Одещини, повідомила на спецлінію 102 про зникнення 4-річного сина. Вона розповіла, що малюк вийшов із номера бази відпочинку та зник з поля зору.

Через півгодини хлопчика виявили неподалік на території одного з пансіонатів – він грався в басейні. Зараз дитина перебуває з батьками.

Батькам дитини доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть чоловіка, який самовільно викопав ставок для власних потреб. Йому інкримінують незаконне заволодіння шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах (ч.1 ст.239-2 КК України).