Поліцейські виявили у басейні 4-річного хлопчика, який загубився на курорті в Одеській області
Батькам дитини загрожує штраф
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Сьогодні 46-річна жителька Київщини, яка приїхала з сім’єю на відпочинок до Одещини, повідомила на спецлінію 102 про зникнення 4-річного сина. Вона розповіла, що малюк вийшов із номера бази відпочинку та зник з поля зору.
Через півгодини хлопчика виявили неподалік на території одного з пансіонатів – він грався в басейні. Зараз дитина перебуває з батьками.
Батькам дитини доведеться сплатити штраф.
Нагадаємо, на Одещині судитимуть чоловіка, який самовільно викопав ставок для власних потреб. Йому інкримінують незаконне заволодіння шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах (ч.1 ст.239-2 КК України).
В Одесі колишня медсестра продавала фейкові довідки для ухилянтів за 6 тисяч доларівВсі новини »
02 вересня 2025, 12:26На Одещині військовозобов’язаного чоловіка намагались вивезти до Молдови, приховавши у вантажівці з напоями
01 вересня 2025, 16:59На Одещині судитимуть зловмисника, який за 10 000 доларів допомагав чоловікам потрапити до Молдови
01 вересня 2025, 14:15
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
В Україні різко скоротився експорт соняшникової олії
02 вересня 2025, 17:59У Сумах розслідують розкрадання на будівництві полігону
02 вересня 2025, 17:55Дії підозрюваного у вбивстві ексдепутата Парубія перекваліфіковані за новою статтею
02 вересня 2025, 17:46Спробують повністю захопити Донеччину: РФ готується до осіннього наступу - ISW
02 вересня 2025, 17:25На Донеччині БпЛА влучив у цивільне авто: троє людей поранені, серед поранених фельдшерка
02 вересня 2025, 17:23У небі над Дніпром з'явилась дивна хмара у вигляді "ядерного гриба"
02 вересня 2025, 16:59В Україну повернули жінку з дітьми, яких окупанти вивезли в РФ та забрали документи
02 вересня 2025, 16:56На Київщині командир та заступник приховали самогубство військового, аби отримати 15 млн грн
02 вересня 2025, 16:43У Дії з'являться нотаріальні послуги
02 вересня 2025, 16:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »