На Одещині судитимуть зловмисника, який за 10 000 доларів допомагав чоловікам потрапити до Молдови

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 33-річний житель Роздільнянського району та його спільник налагодили схему незаконного переправлення чоловіків через українсько-молдовський кордон. Підшукуючи в одному з популярних месенджерів клієнтів, фігурант "вийшов" на одеситку, яка хотіла, щоб її молодий син покинув Україну.

За 10 000 доларів зловмисник пообіцяв відвезти його у прикордонну зону і показати піший маршрут до Молдови поза пунктами пропуску.

"Утім, довести злочинну схему до кінця ділку завадили правоохоронці. Вони зупинили в дорозі автомобіль, а самого фігуранта затримали у процесуальному порядку", – йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт скерований до суду. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні на Одещині біля кордону з Молдовою затримали переповнений "пасажирами" автомобіль. Як з’ясувалось, 45-річний водій мав довезти мешканців Донецької, Хмельницької, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Дніпропетровської областей до прикордонної зони.