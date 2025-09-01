14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
01 вересня 2025, 14:15

На Одещині судитимуть зловмисника, який за 10 000 доларів допомагав чоловікам потрапити до Молдови

01 вересня 2025, 14:15
фото: Національна поліція
Поліцейські завершили розслідування щодо жителя Роздільнянського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 33-річний житель Роздільнянського району та його спільник налагодили схему незаконного переправлення чоловіків через українсько-молдовський кордон. Підшукуючи в одному з популярних месенджерів клієнтів, фігурант "вийшов" на одеситку, яка хотіла, щоб її молодий син покинув Україну.

За 10 000 доларів зловмисник пообіцяв відвезти його у прикордонну зону і показати піший маршрут до Молдови поза пунктами пропуску.

"Утім, довести злочинну схему до кінця ділку завадили правоохоронці. Вони зупинили в дорозі автомобіль, а самого фігуранта затримали у процесуальному порядку", – йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт скерований до суду. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні на Одещині біля кордону з Молдовою затримали переповнений "пасажирами" автомобіль. Як з’ясувалось, 45-річний водій мав довезти мешканців Донецької, Хмельницької, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Дніпропетровської областей до прикордонної зони.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
