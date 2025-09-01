На Одещині судитимуть зловмисника, який за 10 000 доларів допомагав чоловікам потрапити до Молдови
Поліцейські завершили розслідування щодо жителя Роздільнянського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що 33-річний житель Роздільнянського району та його спільник налагодили схему незаконного переправлення чоловіків через українсько-молдовський кордон. Підшукуючи в одному з популярних месенджерів клієнтів, фігурант "вийшов" на одеситку, яка хотіла, щоб її молодий син покинув Україну.
За 10 000 доларів зловмисник пообіцяв відвезти його у прикордонну зону і показати піший маршрут до Молдови поза пунктами пропуску.
"Утім, довести злочинну схему до кінця ділку завадили правоохоронці. Вони зупинили в дорозі автомобіль, а самого фігуранта затримали у процесуальному порядку", – йдеться у повідомленні.
Обвинувальний акт скерований до суду. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у серпні на Одещині біля кордону з Молдовою затримали переповнений "пасажирами" автомобіль. Як з’ясувалось, 45-річний водій мав довезти мешканців Донецької, Хмельницької, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Дніпропетровської областей до прикордонної зони.