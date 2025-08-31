Фото: ГСЧС Украины

Ночью Одесский район подвергся массированной атаке ударных беспилотников. Больше всего досталось Черноморску и населенным пунктам вблизи него

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

В результате попаданий зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Более 29 тысяч потребителей остались без света, однако аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. На критических объектах применяются резервные генераторы.

Масштабные разрушения после атаки дронами

Спасатели ликвидируют пожары и помогают людям

Кроме энергосетей, удар затронул частные дома, административные здания и складские помещения. В нескольких районах возникли пожары. Пожарные вместе с добровольцами оперативно локализовали и ликвидировали возгорания.

Известно об одном пострадавшем человеке. Пострадавшему оказана необходимая помощь. Сейчас на местах работают спасатели, полицейские и представители местных властей. Правоохранители фиксируют последствия очередной атаки и документируют военное преступление против гражданского населения Одесской области.

Напомним, в ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье "шахедами" и ракетами. Было известно об одном погибшем и 28 пострадавших.