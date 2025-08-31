Фото: пресслужба поліції

У Білгород-Дністровському районі Одещини сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика "Lexus"

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія трапилася вдень 30 серпня на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське.

За попередніми даними слідства, 53-річний водій допустив виїзд із проїжджої частини в кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся. На місці події загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні.

Водія та п'ятирічного хлопчика, який також перебував у машині, доставили до місцевої лікарні з численними травмами. Стан дитини медики оцінюють як стабільний, у неї, зокрема, перелом ключиці.

На місці працювали поліція та ДСНС

За інформацією місцевих ЗМІ, у ДТП потрапив міський голова Рені Ігор Плехов. Загинула його мати, а маленький син отримав травми середньої тяжкості. Сам мер також отримав серйозні ушкодження та перебуває під наглядом медиків.

Позашляховик після перекидання

На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції, патрульні та співробітники ДСНС.

