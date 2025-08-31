18:15  30 серпня
Синоптики розповіли, яким буде останній день літа
16:04  30 серпня
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
31 серпня 2025, 08:55

Атака дронами на Одещину: знеструмлено понад 29 тисяч абонентів, є постраждалий

31 серпня 2025, 08:55
Фото: ДСНС України
Вночі Одеський район зазнав масованої атаки ударних безпілотників. Найбільше дісталося Чорноморську та населеним пунктам поблизу

Про це повідомляє ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Унаслідок влучань зафіксовано пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Понад 29 тисяч споживачів залишилися без світла, однак аварійні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. На критичних об'єктах застосовують резервні генератори.

Масштабні руйнування після атаки дронами
Рятувальники ліквідують пожежі та допомагають людям

Окрім енергомереж, ударом зачепило приватні будинки, адміністративні споруди та складське приміщення. У кількох районах виникли пожежі. Вогнеборці разом із добровольцями оперативно локалізували та ліквідували займання.

Відомо про одну постраждалу людину. Потерпілому надано необхідну допомогу. Наразі на місцях працюють рятувальники, поліцейські та представники місцевої влади. Правоохоронці фіксують наслідки чергової атаки та документують воєнний злочин проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя "шахедами" та ракетами. Було відомо про одного загиблого та 28 постраждалих.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
