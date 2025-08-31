Фото: ДСНС України

Унаслідок влучань зафіксовано пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Понад 29 тисяч споживачів залишилися без світла, однак аварійні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. На критичних об'єктах застосовують резервні генератори.

Масштабні руйнування після атаки дронами

Рятувальники ліквідують пожежі та допомагають людям

Окрім енергомереж, ударом зачепило приватні будинки, адміністративні споруди та складське приміщення. У кількох районах виникли пожежі. Вогнеборці разом із добровольцями оперативно локалізували та ліквідували займання.

Відомо про одну постраждалу людину. Потерпілому надано необхідну допомогу. Наразі на місцях працюють рятувальники, поліцейські та представники місцевої влади. Правоохоронці фіксують наслідки чергової атаки та документують воєнний злочин проти цивільного населення Одещини.

