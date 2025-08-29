В Одесі пройде новий літературний фестиваль

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це hromadske розповіли організатори фестивалю.

Захід відбудеться 30-31 серпня та включатиме понад 35 подій: літературні презентації, публічні дискусії, перформанси, майстеркласи й записи подкастів.

Серед запрошених спікерів – письменники, видавці, журналісти й дослідники літератури.

Головною темою фестивалю стане "Узбережжя свободи". За словами програмного директора фестивалю Андрія Хаєцького, Одеса "заслуговує на те, щоби бути літературним героєм у сучасній українській культурі".

