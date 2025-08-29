22:53  29 серпня
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
22:44  29 серпня
В Одесі пройде новий літературний фестиваль
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 22:44

В Одесі пройде новий літературний фестиваль

29 серпня 2025, 22:44
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі вперше відбудеться новий літературний фестиваль – PORT

Як передає RegioNews, про це hromadske розповіли організатори фестивалю.

Захід відбудеться 30-31 серпня та включатиме понад 35 подій: літературні презентації, публічні дискусії, перформанси, майстеркласи й записи подкастів.

Серед запрошених спікерів – письменники, видавці, журналісти й дослідники літератури.

Головною темою фестивалю стане "Узбережжя свободи". За словами програмного директора фестивалю Андрія Хаєцького, Одеса "заслуговує на те, щоби бути літературним героєм у сучасній українській культурі".

Нагадаємо, на "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник". За словами експертів, це захопливий і водночас потужний фільм з яскравими та візуально приголомшливими пейзажами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса суспільство фестиваль PORT
В Одесі 40 чоловіків, повернутих із російсько-грузинського кордону, відправили до ТЦК
25 серпня 2025, 16:39
В Одесі судили священника, який виправдовував агресію РФ проти України
22 серпня 2025, 23:55
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
22 серпня 2025, 07:05
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
29 серпня 2025, 22:53
В Україні можуть з’явитися китайські миротворці
29 серпня 2025, 22:29
З 1 вересня представники ТЦК будуть зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери
29 серпня 2025, 22:11
Стали відомі деталі зустрічі Єрмака із Віткоффом
29 серпня 2025, 21:59
Росіяни знову запустили ударні безпілотники по Україні
29 серпня 2025, 21:39
Стало відомо, яку середню зарплату отримують українці
29 серпня 2025, 21:07
Польща відіграватиме ключову роль у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки Україні
29 серпня 2025, 20:55
Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву знову зросла
29 серпня 2025, 20:06
У Німеччині заявили, що війна в Україні може тривати ще багато місяців
29 серпня 2025, 19:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »