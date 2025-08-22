Фото: прокуратура

В центре Одессы зафиксировали два факта незаконной застройки на землях, находящихся под особой охраной

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

На улице Водопроводной житель дома самовольно занял 260 квадратных метров территории в санитарно-охранной зоне. На этом участке он построил здание и обнес его забором. Чтобы легализовать самострой, мужчина подделал техническую документацию: увеличил площадь квартиры, оформил новый техпаспорт и разделил ее на два объекта, один из которых зарегистрировал как отдельную квартиру.

Другой факт незаконной застройки зафиксировали на улице Ольгиевской. Там женщина без документов заняла 25 квадратных метров земли и сделала пристройку к квартире. Этот участок входит в охранную зону исторического центра Одессы и является частью буферной зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Дело в отношении женщины уже передали в суд.

В прокуратуре отмечают: такие действия не только нарушают права громады, но и несут угрозу исторической среде города.

