04:10  22 августа
Оскароносный Чернов снимет фильм о мирных переговорах
00:27  22 августа
На Сумщине младенец умер из-за безразличия родителей: супругам объявили подозрение
01:05  22 августа
Несколько дней бродили в горах: на Львовщине разыскали пропавших подростков
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 07:05

Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны

22 августа 2025, 07:05
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В центре Одессы зафиксировали два факта незаконной застройки на землях, находящихся под особой охраной

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

На улице Водопроводной житель дома самовольно занял 260 квадратных метров территории в санитарно-охранной зоне. На этом участке он построил здание и обнес его забором. Чтобы легализовать самострой, мужчина подделал техническую документацию: увеличил площадь квартиры, оформил новый техпаспорт и разделил ее на два объекта, один из которых зарегистрировал как отдельную квартиру.

Другой факт незаконной застройки зафиксировали на улице Ольгиевской. Там женщина без документов заняла 25 квадратных метров земли и сделала пристройку к квартире. Этот участок входит в охранную зону исторического центра Одессы и является частью буферной зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Дело в отношении женщины уже передали в суд.

В прокуратуре отмечают: такие действия не только нарушают права громады, но и несут угрозу исторической среде города.

Напомним, в Киеве будут судить женщину за самовольное занятие участка земли и строительство у озера "Заплавное". Речь идет о территории природно-заповедного фонда в Дарницком районе столицы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса застройка земля расследование захват земли
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Запорожцев предупредили о взрывах: стоит ли волноваться
22 августа 2025, 07:41
Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева во Львов
22 августа 2025, 07:37
Непогода надвигается на Украину: синоптики предупредили о грозах и шквалах
22 августа 2025, 07:27
Россияне ночью ударили по Чугуеву: попали в неработающее предприятие
22 августа 2025, 07:21
Саботаж в рядах РФ: российские солдаты на Херсонщине уничтожают технику, избегая боев
22 августа 2025, 07:16
В Сумской области обезвредили боевую часть вражеского дрона
22 августа 2025, 05:57
Что будет с ценами на картофель в Украине
22 августа 2025, 04:50
Украина готовит на экспорт столовый виноград
22 августа 2025, 04:30
Оскароносный Чернов снимет фильм о мирных переговорах
22 августа 2025, 04:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »