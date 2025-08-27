Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили организованную группировку, в состав которой входили военные и гражданские посредники

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований .

Фигуранты организовывали нелегальную переправку мужчин призывного возраста через границу с Украиной в непризнанное Приднестровье.

По данным следствия, в 2024 году участники сети успели переправить не менее 36 человек. "Клиентов" искали через каналы в мессенджерах, организовывали транспортировку до границы, проводили инструктаж и обеспечивали сопровождение – фактическое или дистанционное. Далее уклонистов доставляли в Молдову, где помогали легализовать пребывание.

Стоимость таких услуг составляла от 5 до 10 тысяч долларов с каждого.

Нескольким военнослужащим сообщили о подозрении по статьям об организации незаконной переправки людей через госграницу. Суд избрал им меру пресечения в виде залога.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных и ожидается уведомление о новых подозрениях.

Напомним, в Одессе 40 мужчин, возвращенных с российско-грузинской границы, отправили в ТЦК . Часть из них уже отпущена домой, однако большинство до сих пор остаются в учреждении.