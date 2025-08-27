В Одесской области военные и гражданские зарабатывали на переправке уклонистов
Правоохранители разоблачили организованную группировку, в состав которой входили военные и гражданские посредники
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
Фигуранты организовывали нелегальную переправку мужчин призывного возраста через границу с Украиной в непризнанное Приднестровье.
По данным следствия, в 2024 году участники сети успели переправить не менее 36 человек. "Клиентов" искали через каналы в мессенджерах, организовывали транспортировку до границы, проводили инструктаж и обеспечивали сопровождение – фактическое или дистанционное. Далее уклонистов доставляли в Молдову, где помогали легализовать пребывание.
Стоимость таких услуг составляла от 5 до 10 тысяч долларов с каждого.
Нескольким военнослужащим сообщили о подозрении по статьям об организации незаконной переправки людей через госграницу. Суд избрал им меру пресечения в виде залога.
Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных и ожидается уведомление о новых подозрениях.
