Фото: ДБР

Правоохоронці викрили організоване угруповання, до складу якого входили військові та цивільні посередники

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань .

Фігуранти організовували нелегальне переправлення чоловіків призовного віку через кордон з Україною до невизнаного Придністров’я.

За даними слідства, у 2024 році учасники мережі встигли переправити щонайменше 36 осіб. "Клієнтів" шукали через канали у месенджерах, організовували транспортування до кордону, надавали інструктаж та забезпечували супровід – фактичний або дистанційний. Далі ухилянтів доставляли до Молдови, де допомагали легалізувати перебування.

Вартість таких "послуг" становила від 5 до 10 тисяч доларів із кожного.

Кільком військовослужбовцям повідомили про підозру за статтями про організацію незаконного переправлення людей через держкордон. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді застави.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних та очікується повідомлення нових підозр.

Нагадаємо, в Одесі 40 чоловіків, повернутих із російсько-грузинського кордону, відправили до ТЦК. Частину з них уже відпустили додому, проте більшість досі залишаються в установі.