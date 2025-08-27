07:59  27 серпня
На Одещині мотоцикліст загинув після зіткнення з Mercedes
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
00:55  27 серпня
Відомий український співак приєднався до ЗСУ
27 серпня 2025, 08:49

На Одещині військові та цивільні заробляли на переправленні ухилянтів

27 серпня 2025, 08:49
Фото: ДБР
Правоохоронці викрили організоване угруповання, до складу якого входили військові та цивільні посередники

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Фігуранти організовували нелегальне переправлення чоловіків призовного віку через кордон з Україною до невизнаного Придністров’я.

За даними слідства, у 2024 році учасники мережі встигли переправити щонайменше 36 осіб. "Клієнтів" шукали через канали у месенджерах, організовували транспортування до кордону, надавали інструктаж та забезпечували супровід – фактичний або дистанційний. Далі ухилянтів доставляли до Молдови, де допомагали легалізувати перебування.

Вартість таких "послуг" становила від 5 до 10 тисяч доларів із кожного.

Кільком військовослужбовцям повідомили про підозру за статтями про організацію незаконного переправлення людей через держкордон. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді застави.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних та очікується повідомлення нових підозр.

Нагадаємо, в Одесі 40 чоловіків, повернутих із російсько-грузинського кордону, відправили до ТЦК. Частину з них уже відпустили додому, проте більшість досі залишаються в установі.

Одеська область ухилянти втеча від мобілізації втеча за кордон ухилення від мобілізації
07 серпня 2025
