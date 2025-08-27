На Одещині військові та цивільні заробляли на переправленні ухилянтів
Правоохоронці викрили організоване угруповання, до складу якого входили військові та цивільні посередники
Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.
Фігуранти організовували нелегальне переправлення чоловіків призовного віку через кордон з Україною до невизнаного Придністров’я.
За даними слідства, у 2024 році учасники мережі встигли переправити щонайменше 36 осіб. "Клієнтів" шукали через канали у месенджерах, організовували транспортування до кордону, надавали інструктаж та забезпечували супровід – фактичний або дистанційний. Далі ухилянтів доставляли до Молдови, де допомагали легалізувати перебування.
Вартість таких "послуг" становила від 5 до 10 тисяч доларів із кожного.
Кільком військовослужбовцям повідомили про підозру за статтями про організацію незаконного переправлення людей через держкордон. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді застави.
Слідство триває, встановлюється повне коло причетних та очікується повідомлення нових підозр.
