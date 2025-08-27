Фото: полиция

Смертельная авария произошла 26 августа около шести вечера в селе Холодная Балка Одесского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель Mercedes во время разворота не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклистом, ехавшим в попутном направлении. 48-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

Руководитель легковушки не пострадал, проверка показала, что 64-летний мужчина был трезв.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ. Назначены экспертизы, следователи выясняют все происшествия.

Напомним, утром 25 августа в селе Боромля в Сумской области произошло смертельное ДТП: столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Caddi. Погибли водитель Volkswagen и 14-летний пассажир Ford, еще три человека – в больнице.